Лидер ХАМАС призывает к новой интифаде из-за решения сделать Иерусалим столицей

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой арабской интифаде из-за решения США по Иерусалиму.

"Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима", - сказал он.

Хания объявил пятницу "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", - подчеркнул он.

Лидер ХАМАС считает, что арабским странам нужно разорвать сотрудничество с Вашингтоном. По его словам, решение американского президента стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням.

"Мы ждем, что палестинская буря продолжится, пока Дональд Трамп не пожалеет", - добавил Хания.

Президент США накануне объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

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Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, решить которую необходимо на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.

Первая Палестинская интифада — восстание палестинцев против израильской оккупации в 1987-1991 годах. Она завершилась созданием в 1994 году Палестинской автономии. Вторая интифада началась в 2000-м после посещения Храмовой горы израильским премьером Ариэлем Шароном и его сторонниками. Восстание затем пошло на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.