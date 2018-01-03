Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей

Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?

Цитата дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!

Дональд Трамп

президент США