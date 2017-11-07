Лишь 36% американцев одобряют работу Трампа

Деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобряют лишь 36% американцев, об этом свидетельствуют опубликованные результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.

Это самый минимальный показатель популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с начала его президентства. Негативно к деятельности нынешнего американского лидера относятся 58% респондентов. В прошлом месяце рейтинг популярности Трампа составлял 37%.

По данным CNN, 44% участников опроса озабочены предполагаемыми контактами между помощниками Трампа и представителями России в период прошлогодней предвыборной кампании в США. При этом 59% респондентов предполагают, что Трамп знал о контактах между сотрудниками своего избирательного штаба и Москвой. 64% опрошенных считают, что предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы - серьезный вопрос, который должен быть полностью расследован. 34% одобряют то, как Трамп относится к указанному разбирательству, 54% - не одобряют.

Опрос проводился со 2 по 5 ноября, участие в нем приняли более 1 тысячи американцев. Как отмечает CNN, указанный рейтинг популярности является рекордно минимальным только для Трампа. Так, к примеру, 43-го президента США Джорджа Буша - младшего в 2008 году, согласно опросу данного телеканала, поддерживали 24% американцев.

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