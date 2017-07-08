Лорд-мэр Лондонского сити Эндрю Пармли: Есть много возможностей для сотрудничества между Лондоном и Астаной

Эксклюзивная статья Лорда-мэра Лондонского Сити, доктора Эндрю Пармли специально для Къ

Для Великобритании Казахстан является важным партнером в Центральной Азии, и сегодня я прибыл в Астану, чтобы подтвердить, что наши две страны связаны крепкими экономическими отношениями, чтобы найти новые способы более тесного взаимодействия. Великобритания является шестым крупнейшим инвестором в Казахстане, ее доля составляет 14 процентов от всех иностранных инвестиций, и я надеюсь, что эти инвестиции продолжат расти.

Занимая должность Лорд-мэра Сити Лондона, я езжу по миру как посол британского сектора финансовых и профессиональных услуг. Я ищу новые пути для того, чтобы Сити Лондона, ведущий мировой финансовый центр, мог развивать более тесные связи с нашими международными партнерами. Одним из моих важных приоритетов в течение этого года пребывания в должности являются поездки в центрально-азиатские страны с развивающейся экономикой. Вместе со мной в таких визитах принимают участие представители ведущих британских банков, юридических фирм и консалтинговых компаний.

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Мы рады, что сможем посетить «Астана ЭКСПО-2017», важное международное событие, которое продолжает традицию, начатую первой Всемирной выставкой в Лондоне в 1851 году, и которое покажет всему миру возможности Казахстана. В Павильоне Великобритании проводятся различные мероприятия британскими компаниями, работающими в сфере нефти и газа, горнодобывающей промышленности и профессиональных услуг.

Меня очень впечатлило стремление правительства Казахстана развивать Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) как финансовый центр для Центральной Азии, Кавказа и Евразийского Экономического Союза. Я полностью поддерживаю этот амбициозный замысел, так как я видел собственными глазами, как растущий финансовый центр может принести процветание целому поколению. Когда в последующие несколько дней я буду встречаться с официальными лицами, я буду предлагать постоянную поддержку и консультации со стороны Сити Лондона в развитии казахстанского финансового сектора и диверсификации экономики.

Казахстан уже является долгосрочным партнером Лондонской фондовой биржи, на рынках которой зарегистрировано 14 казахстанских компаний стоимостью свыше 11 миллиардов долларов США. Я надеюсь, что эти отношения будут укрепляться и далее, и такие крупные международные мероприятия как «ЭКСПО-2017» помогут нам в этом.

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Многообещающая сфера глобального роста в секторе финансовых услуг, представляющая возможности для Казахстана, - это исламское финансирование. Казахстан стал первой страной в СНГ, которая создала специальные правовые рамки для исламского финансирования. Я с нетерпением ожидаю проведения Конференции по исламскому финансированию в Мэншен Хаус (резиденции Лорд-мэра) в Лондоне в сентябре текущего года, и очень надеюсь, что Казахстан тоже примет в ней участие.

Великобритания – лидер западного мира в образовании по теме исламского финансирования. Более 70 учреждений предлагают курсы по исламскому финансированию, а в 22 университетах можно получить высшее образование по специальности «Исламское финансирование». Этот сектор стал важным новым финансовым рынком, при этом активы мирового сектора исламского финансирования достигли порядка 2 триллионов долларов, и ожидается, что в течение следующего десятилетия эта цифра будет расти примерно на 20% ежегодно. Я считаю, что сотрудничество с Астаной по мере ее превращения в региональный хаб расширит сеть исламского финансирования в целом и поможет процветанию обеих наших стран.

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Образование – важная сфера для обеих наших стран. Мне приятно видеть продолжающийся успех Казахско-британского технического университета, основанного в Алматы в 2001 году. КБТУ сотрудничает с такими британскими университетами, как Лондонская школа экономики и Университет Вестминстера, что позволяет ему предлагать студентам международно-признанные курсы по инжинирингу и техническим дисциплинам.

Казахстан также является связующим звеном в китайской инициативе «Один пояс – Один путь», и я надеюсь, что это та сфера, где Великобритания и Казахстан могут сотрудничать более тесно. Лондон может поддержать проекты, осуществляемые в Казахстане, в качестве ключевого центра международных инфраструктурных инвестиций, ведь именно в этом городе экономический пояс Нового Шелкового пути находит свое естественное завершение.

Есть много возможностей для сотрудничества между Лондоном и Астаной и в других сферах, таких как «зеленое» финансирование, где, насколько мне известно, МФЦА работает совместно с Европейским банком реконструкции и развития, чья штаб-квартира находится в Лондоне. Великобритания также является мировым лидером в быстро растущем секторе финансовых технологий: в Великобритании совершается больше сделок по финтеху, чем в остальной Европе.

Поскольку Великобритания начала процесс выхода из Европейского Союза, сейчас, как никогда, нам важно углублять свои международные торгово-хозяйственные отношения с такими ценными партнерами, как Казахстан. Великобритания всегда была мировой торговой державой, что лучше всего отражается в Лондонском Сити, мировом финансовом центре. Я верю, что при поддержке Сити и его уникального кластера услуг, мы увидим дальнейшее развитие Астаны как центра финансовых услуг, а также дальнейшее укрепление отношений между Казахстаном и Великобританией.