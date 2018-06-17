Македония будет переименована в Республику Северная Македония

Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония, передает ТАСС.

"Мы гордимся этим соглашением. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас", - заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев после подписания соглашения.

На церемонии подписания присутствовал Мэтью Нимиц, посредник ООН в урегулировании спора между Афинами и Скопье, заместитель секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Как уточняет агентство Reuters, соглашение должно быть одобрено парламентами двух стран, а в Македонии - еще и на референдуме.

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Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.