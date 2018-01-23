Маргулан Сейсембай предложил свои услуги министерству юстиции по делу Стати

Известный казахстанский предприниматель, экс-банкир Маргулан Сейсембай предложил свои услуги на безвозмездной основе по комплексному решению судебного процесса правительства Казахстана и молдавского предпринимателя Анатола Стати. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, предприниматель пишет:

«МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Министерству юстиции Республики Казахстан:

- учитывая, что заморожены и находятся под риском 22 млрд долларов США - средств Национального фонда,

- учитывая, что аресты активов продолжаются и уже приблизились к сумме 38 млрд долларов США,

- учитывая, что эта проблема не решается уже много лет,

- учитывая, что Казахстан тратит огромные средства (миллионы долларов ) на оплату юридических услуг международных юристов,

- учитывая мой огромный опыт в международных судебных тяжбах во многих странах (см.ниже),

- подозревая, что от казахстанской стороны стратегию и тактику решения этой проблемы ведут люди менее опытные, чем я, СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ предложить Министерству юстиции Республики Казахстан свои услуги по комплексному решению этой проблемы (стратегия юридической борьбы, переговоры и пр.) на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе».

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«Не гарантирую стопроцентную победу казахстанской стороны, так как все-таки, как мне представляется, вина Казахстана все же есть, но уверен, у меня это получится гораздо лучше. В любом случае, ухудшить ситуацию я не смогу. Я всегда использую принцип «не навреди».

Сразу оговорюсь. Я не преследую этим предложением никаких льгот, поблажек ко мне по другим делам. Это предложение не является торгом о чем-то еще, я не помогаю какому-то конкретному лицу, я не помогаю Правительству Казахстана, я просто считаю не правильным иметь такую квалификацию, такой опыт, как у меня и не предложить свою помощь в решении проблем Национального фонда.

У меня всего три варианта действий. Первый, сидеть и наблюдать как арестовывают имущество нашей страны. Второй, всячески критиковать Правительство за неуклюжие действия и злорадствовать от поражений в международных судах. И третий, быть проактивным и предложить свою максимальную помощь. Я выбрал третий вариант. Как минимум, я попытался», - пишет казахстанский бизнесмен.

Далее он прилагает свое портфолио, где указываются ряд судебных процессов и их решения.

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Напомним, что Маргулан Сейсембай покинул Казахстан в начале января 2018 года в связи с преследованием казахстанских властей.

О судебном процессе Анатола Стати с правительством РК можно подробнее прочитать здесь.