Машины чиновников будут отслеживать через спутники

В Казахстане изучают вопрос внедрения тотального контроля за передвижением автомобилей чиновников, сообщает пресс-служба АО «Информационно-учетный центр».

Как сообщается, трекинг автомобилей внедряется в пилотном режиме в ряде регионов страны. Если попытка окажется удачной, не исключено, что отслеживать использование служебного автотранспорта будут повсеместно по всей республике.

Пресса, надзорные органы, Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, да и рядовые граждане часто поднимают вопрос использования чиновниками служебных машин. То и дело в социальных сетях пользователи делятся фото и видео на эту тему. При этом технически решить проблему достаточно просто – нужно лишь установить на автомобиль специальное устройство, которое будет передавать полную информацию о передвижении машины, её скорости, времени остановок, маршруте и даже показывать приблизительный расход топлива.

«Это отличный инструмент для минимизации «сторонних» поездок и экономии бюджета. По нашим расчётам, экономия на топливе составит около 25-30%. Но для внедрения системы нужна поддержка сверху, то есть поддержка данного решения на уровне Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Кстати, нынешний глава агентства Алик Шпекбаев сам неоднократно поднимал этот вопрос, и даже был инициатором акции с наклеиванием специальных стикеров на машины. Суть метода в наклеивании информационных листков с призывом сообщать о нахождении данного авто в нерабочее время, например, около увеселительных заведений, основан на сознательности граждан и не гарантирует результата. Установка GPS-трекеров, думаю, решит вопрос полностью», - считает председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

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АО «Информационно-учетный центр» прорабатывает вопрос трекинга служебного транспорта с технической стороны.

Как отметили в Информационно-учетном центре, при реализации проекта будут использованы электронные карты проекта www.gosreestr.kz, что обеспечит информационную защиту баз данных по автомобилям и их передвижению от несанкционированного доступа.

Жанасыл Опспанов отметил, что «где-то в регионах местные власти поддерживают эту идею, где-то напротив, инициатива не находит поддержки».