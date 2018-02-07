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Маулен Ашимбаев досрочно освобожден от должности депутата

07.02.2018 11:00   1035   0

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Маулена Ашимбаева. Мажилисмены единогласно проголосовали за сложение полномочий депутата.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции РК, пунктом 3 статьи 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов», и на основании его заявления о подаче в отставку Центральная избирательная комиссия РК вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Ашимбаева Маулена Сагатхановича», - сказал член ЦИК РК Бахыт Мельдешов.

Напомним, 1 февраля Маулен Ашимбаев получил должность первого заместителя председателя партии «Нур Отан». 

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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