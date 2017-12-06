Валюта нал
USD 333.00 333.36
RUB 5.65 5.69
EUR 394.50 394.35
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Мажилис одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

06.12.2017 10:56   406   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном".

"Договор о стратегическом партнёрстве был подписан в ходе государственного визита президента Туркменистана в Республику Казахстан 18 апреля 2017 года. Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве ближайшего соседа и важного партнера в Центральной Азии", - заявил, представляя законопроект, заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев.

Он отметил, что Туркменистан стал четвертой страной в Центральной Азии, с кем Казахстан подписал документ, закрепляющий стратегическое партнерство.

"До подписания договора о стратегическом партнерстве казахстанско-туркменские отношения базировались на договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанном в 1993 году, - напомнил он. - Таким образом, целью настоящего документа является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия двух стран".

Нурсултан Назарбаев рассказал о реализации программы «Нұрлы жол»...
На заседании Астанинского клуба директор Института Дальнего Востока РАН рассказал о практической реализации программы «Нұрлы жол», передае...

Договор о стратегическом партнерстве "предусматривает совершенствование политического диалога на высшем и высоком уровне и развитие сотрудничества в рамках международных организаций".

Нурсултан Назарбаев рассказал о реализации программы «Нұрлы жол»

В соответствии с договором стороны "расширяют и укрепляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями этих вопросов и вызовов безопасности".

Также договор предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической сферах, энергетики, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях.

"Документ предусматривает объединение усилий в деле восстановления экологической системы Аральского моря, защиты Каспийского моря и трансграничных водостоков, выработки и реализации международных и региональных программ в этой области", - отметил Койшыбаев. Законопроект передан на рассмотрение в сенат.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) начнет работу с января 2018 года, официальное открытие запланировано на июль 2018 года. Об этом сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. А как Вы считаете, нужно ли МФЦА Казахстану?
  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже

  • Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок

  • Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа

  • Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны

  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже
    7

  • Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок
    14

  • Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа
    10

  • Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны
    35

Цифра дня
1,069
млрд тенге
составил размер взятки полученной экс-зампредом «Казахстан Инжиниринг» Канатом Султанбековым
Цитата дня
Казахстан может открыть для себя новую главу в истории. Я понимаю, что регион находится в трудности. Многие страны в мире испытывают трудности, это естественно. Что самое важное? У каждого из вас есть способность сделать Казахстан лучшим местом жизни в мире.
Ник Вуйчич
Австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное