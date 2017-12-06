Мажилис одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном".

"Договор о стратегическом партнёрстве был подписан в ходе государственного визита президента Туркменистана в Республику Казахстан 18 апреля 2017 года. Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве ближайшего соседа и важного партнера в Центральной Азии", - заявил, представляя законопроект, заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшыбаев.

Он отметил, что Туркменистан стал четвертой страной в Центральной Азии, с кем Казахстан подписал документ, закрепляющий стратегическое партнерство.

"До подписания договора о стратегическом партнерстве казахстанско-туркменские отношения базировались на договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанном в 1993 году, - напомнил он. - Таким образом, целью настоящего документа является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия двух стран".

Договор о стратегическом партнерстве "предусматривает совершенствование политического диалога на высшем и высоком уровне и развитие сотрудничества в рамках международных организаций".

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В соответствии с договором стороны "расширяют и укрепляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями этих вопросов и вызовов безопасности".

Также договор предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической сферах, энергетики, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях.

"Документ предусматривает объединение усилий в деле восстановления экологической системы Аральского моря, защиты Каспийского моря и трансграничных водостоков, выработки и реализации международных и региональных программ в этой области", - отметил Койшыбаев. Законопроект передан на рассмотрение в сенат.