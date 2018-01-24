Мажилис одобрил ратификацию договора о выдаче с Вьетнамом

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче".

"Договор о выдаче регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или привидение приговора суда в исполнение. В данном документе предусмотрено основание как для выдачи, так и для отказа в ней", - объяснил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.

Согласно положениям документа, выдача не осуществляется, если:

- запрашиваемое лицо является гражданином запрашивающей стороны;

- запрашиваемое лицо будет наказано смертной казнью или в отношении него будут применены меры пыток;

- если лицо запрашивается за преступления военного характера;

- истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности;

- выдача запрашиваемого лица противоречит законодательству и другим международным обязательствам запрашиваемой стороны, а также может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку запрашиваемой стороны".

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Лукин подчеркнул, что "сотрудничество со Вьетнамом развивается достаточно активно". "Это государство для нас является одной из привлекательных стран Юго-Восточной Азии и в первую очередь с экономической точкой зрения. Торговый оборот за прошедший год превысил 500 млн долларов США", - отметил он.

Замгенпрокурора также добавил, что в ближайшее время планируется подписать аналогичные соглашения с Бразилией, Македонией, Грецией, Кубой и другими странами. Законопроект передан на рассмотрение в сенат.