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Мажилис одобрил ратификацию договора о выдаче с Вьетнамом

24.01.2018 11:29   567   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче".

"Договор о выдаче регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или привидение приговора суда в исполнение. В данном документе предусмотрено основание как для выдачи, так и для отказа в ней", - объяснил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.

Согласно положениям документа, выдача не осуществляется, если:

- запрашиваемое лицо является гражданином запрашивающей стороны;

- запрашиваемое лицо будет наказано смертной казнью или в отношении него будут применены меры пыток;

- если лицо запрашивается за преступления военного характера;

Работу Совбеза РК регламентируют законодательно...
Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании приняли в работу проект закона "О Совете Безопасности Республики Казахстан" и сопутствующий...

- истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности;

- выдача запрашиваемого лица противоречит законодательству и другим международным обязательствам запрашиваемой стороны, а также может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку запрашиваемой стороны".

Работу Совбеза РК регламентируют законодательно

Лукин подчеркнул, что "сотрудничество со Вьетнамом развивается достаточно активно". "Это государство для нас является одной из привлекательных стран Юго-Восточной Азии и в первую очередь с экономической точкой зрения. Торговый оборот за прошедший год превысил 500 млн долларов США", - отметил он.

Замгенпрокурора также добавил, что в ближайшее время планируется подписать аналогичные соглашения с Бразилией, Македонией, Грецией, Кубой и другими странами. Законопроект передан на рассмотрение в сенат.

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