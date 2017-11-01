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Мажилис РК поддержал правительственные поправки в бюджет на 2017-2019 годы

01.11.2017 16:21   578   0

Сегодня на пленарном заседании Мажилис РК принял пакет финансовых документов, сообщает пресс-служба нижней палаты Парламента РК.

Таким образом, законодательные поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» были одобрены Мажилисом РК.

Как отмечается, изменения вносятся в связи с корректировкой прогноза макроэкономических показателей на 2017-2021 годы и уточнением динамики налоговых поступлений с начала года.

Таким образом, уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2017 год определен в сумме 4 952,8 млрд тенге, или увеличен на 60,8 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2017 год предусматриваются в сумме 11 191,5 млрд тенге с увеличением по сравнению с уточненным бюджетом на 15,1 млрд тенге.

Некоторые бюджетные программы получили дополнительные средства. Министерству внутренних дел выделили средства на повышение должностных окладов сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, выплату денежной компенсации за наем (аренду) жилища военнослужащим по контракту, капитальные расходы, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и др.

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Кроме того, увеличение расходов МСХ РК будет направлено на создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства, эффективное управление водными ресурсами.

Дополнительные расходы, выделенные МИР РК, предусматриваются на развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры, на создание условий для привлечения инвестиций.

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Депутаты рекомендовали Правительству провести комплексный анализ по осуществляемым и реализованным совместно с международными финансовыми институтами проектам в части достижения целевых индикаторов и задач проектов, внесенного вклада в развитие той или иной отрасли, применения полученных результатов на практике.

МОН РК и местным исполнительным органам парламентариями было рекомендовано продолжить работу по применению инструментов ГЧП для обеспечения ввода новых мест в дошкольных организациях.

Министерству труда и социальной защиты населения, а также Министерству здравоохранения - усилить администрирование проектов, реализуемых совместно с международными финансовыми организациями.

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Министерству финансов в рамках совершенствования законодательства в области госзакупок - принять меры в отношении недобросовестных поставщиков работ и услуг.

Как сообщалось ранее Палата одобрила проект Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Внесенные депутатами поправки направлены, в частности, на приведение норм проекта Кодекса в соответствие с нормами проекта Кодекса «О недрах и недропользовании».

  • Источник:
  • пресс-служба нижней палаты Парламента РК
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    65

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    259

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