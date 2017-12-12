Мажилисмен раскритиковал сайты госорганов

Депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев возмутился тем, что госорганы и нацкомпании не следуют нормам Закона «О доступе информации».

Выступая сегодня на заключительном общественном обсуждении в рамках проекта «Ашық арна» Маулен Ашимбаев отметил, что «не вся информация выкладывается на сайты госорганов».

«Мы сегодня не смогли все нормы, заложенные в Закон «О доступе информации», реализовать в полной мере. Сегодня многие госорганы, собственно говоря, и не знают, наверное, об этом законе. Создается именно такое ощущение. Сайты не всегда актуализируются. В законе предусмотрено, какая информация должна быть на сайтах. Не вся информация выкладывается на сайты. Имеет место непрозрачность использования бюджетных средств, как госструктурами, так и теми субъектами, которые получают бюджетные средства. В законе четко прописано, что даже негосударственные структуры, ТОО, НПО, которые получают бюджетные средства, должны обеспечить открытость информации об использовании этих средств», - отметил депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что не всегда открытой является информация квазигосударственного сектора.

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«У нас на руках есть результаты одного мониторинга, который показывает, что сегодня где-то половина нацкомпаний и дочерних организаций не выполняют требования закона «О доступе к информации», - подчеркнул он.

Он также остановился и на работе порталов «Открытое правительство» и нормативно-правовых актов. В частности, Маулен Ашимбаев отметил, что на ресурсе нет информации о том, сколько казахстанцев оставили комментарий под проектами нормативно-правовыми актами, какие из них учтены в этих документах. Такая же ситуация с порталом «Открытый бюджет».

«Вопрос возникает: в скольких из этих проектов бюджетов учтено мнение общественности? Что изменено, какие позиции и затраты? Где эти предложения? Их мы не видим и я тоже сомневаюсь, что были какие-то серьезные комментарии, которые привели к изменению проектов бюджетов, размещенных на портале «Открытый бюджет». Мы с первого дня говорим о том, что нужно делать гражданский бюджет - упрощенный, чтобы было понятно, без таблиц и сотней страниц текста. У всех время ограничено, никто не будет копаться в тысячах страницах. До последнего времени для комментирования требовалась электронная цифровая подпись. Как мне известно, с октября это было отменено. Собственно говоря, электронная цифровая подпись создает столько препятствий. Это надо заходить, регистрироваться. Надо было изначально все это проще делать», - цитирует МИА «Казинформ» Маулена Ашимбаева.

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Депутат предложил движению «Казахстан 2050» совместно с другими структурами, НПО, организациями, объединяющими представителей СМИ, провести серьезный мониторинг министерств, компаний квазигосударственного сектора на предмет прозрачного расходования бюджетных средств.

«Посмотреть реально и сделать системный хороший анализ, насколько они транспарентны, открыты. Насколько они выполняют нормы законов РК. Мне кажется, такой мониторинг был бы полезен, его можно было бы потом представить в Правительстве. Можно было бы на его базе провести большое заседание в Мажилисе Парламента», - резюмировал Маулен Ашимбаев.

Напомним, в ноябре2015 года Нурсултан Назарбаев подписал Законы «О доступе к информации» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации».