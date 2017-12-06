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Мажилисмены предлагают праздновать в Казахстане День хлеба

06.12.2017 15:25   1330   0

Члены парламентской фракции «Народные коммунисты» на заседании мажилиса обратились с запросом к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву, министру сельского хозяйства Аскару Мырзахметову и министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы.

В ходе своего выступления Владислав Косарев зачитал запрос, в котором отмечалось, что все казахстанцы, несомненно, восхищены успехами хлеборобов.

«При этом мы находим необходимым отметить труд механизаторов, сотрудников аграрной науки, работников элеваторного и мукомольного производства, технологов, пекарей, продавцов хлебобулочных изделий. Казахстан является страной, способной обеспечить хлебом до 100 миллионов человек. Наилучшим способом воздаяния высокого почтения главному продукту питания мы видим в учреждении праздника хлеба по типу того, как в Италии празднуют День помидора, в Греции есть Праздник вина, в Голландии - День тюльпана и сыра, а в Германии отмечают День пива. А мы с широким размахом предлагаем ежегодно отмечать День хлеба», - цитирует Zakon.kz Владислава Косарева.

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Депутаты предложили в такой день организовывать в учреждениях культуры, магазинах и площадях выставки хлебобулочных изделий, угощая ими всех посетителей праздника. Чествовать механизаторов, достигших наилучших показателей при выращивании хлеба, переработчиков и пекарей, которые добились высокого качества изделий.

«Представители власти в этот день могут посетить больных, пожилых, отнести им в подарок каравай, баурсаки, сушки и просто булочку хлеба. При любом исходе у людей возникнет понимание значения в жизни общества хлеба и других продуктов из пшеницы. Такой день может провести каждый отдельный хлебный киоск, отдел магазина или предприятие общепита», - отметил он.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» предложили посвятить этому дню выпуски газет, плакатов, учредить призы от общественных организаций, бизнесменов, политических деятелей и чиновников.

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Вопрос дня
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) начнет работу с января 2018 года, официальное открытие запланировано на июль 2018 года. Об этом сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. А как Вы считаете, нужно ли МФЦА Казахстану?
  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже

  • Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок

  • Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа

  • Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны

  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже
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  • Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок
    21

  • Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа
    15

  • Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны
    53

Цифра дня
34,3
млрд тенге
нарушений выявил госаудит при исполнении программы «Нұрлы жол»
Цитата дня
Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю. Не сделаете этого, мы сделаем сами. Не обижайтесь: мы не говорим, что у вас отнимем что-то, плохо сделаем
Нурсултан Назарбаев
Президент РК
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