Медведев признал, что скептически относится к криптовалютам

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал государства ЕврАзЭС не замыкаться в национальных подходах к вопросу использования криптовалют.

Выступая в Алматы на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", премьер РФ подчеркнул, что судьба криптовалют пока неизвестна, но технология блокчейна вошла в жизнь навсегда.

Премьер подчеркнул, что относится к вопросу криптовалют достаточно скептически. "Я говорил о том, что никто из нас не знает - сохранятся ли эти криптовалюты. Но всем понятно, что такие технологии, как блокчейн, имеют колоссальное будущее", - сказал он.

"Эти криптовалюты, какова их судьба? Мы не понимаем этого. Действительно ли это универсальное платежное средство, которое способно составить конкуренцию обычным стандартным валютам, или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется?" - отметил глава правительства.

Вместе с тем, Д.Медведев обратил внимание на то, что "технология распределенного ресурса, технология блокчейна, безусловно, является фундаментальным прорывом вперед".

"Вот эти принципы совершенно точно останутся, поэтому, говоря о криптоактивах, мы в любом случае не должны замыкаться в рамках национальной модели", - заявил Д.Медведев.

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Премьер РФ, комментируя высказывания о возможности расплачиваться криптовалютами (об этом, в частности, говорил премьер Киргизии на форуме), призвал: "Давайте к этому внимательнее отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны, невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны".

В связи с этим премьер РФ призвал "сблизить наши подходы (по криптовалютам) на уровне Евразийского союза".

"Нужно синхронизировать наши усилия, это совершенно очевидно", - сказал он.