Мексика сообщила о желании установить прочные связи с ЕврАзЭС

Мексика рассматривает как достижение двустороннего соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), так и сотрудничество между ЕврАзЭС и Тихоокеанским альянсом, в который также входят Колумбия, Чили и Перу, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай Касо по итогам визита в Россию.

"Конечно, Мексика хочет расширять торговые связи и диверсифицировать рынки сбыта", - сказал дипломат. По его словам, на данный момент Мексика заключила соглашения о свободной торговле с 48 странами.

"Нам бы хотелось наладить устойчивые отношения с ЕврАзЭС", - подтвердил министр.

Он отметил, что есть две возможности достичь этого - "прийти к двустороннему соглашению непосредственно с Мексикой или к установлению связей со странами Тихоокеанского альянса".

"Возможно, это объединение может наладить сотрудничество с ЕврАзЭС, - предположил Видегарай Касо. - Эта идея кажется нам очень интересной".

"Мы обсудили такую возможность с российским министром [иностранных дел Сергеем Лавровым] и продолжим работать над этим в ближайшие месяцы", - заключил он.