МИД: Арестованный кыргызский депутат имеет казахстанское гражданство

МИД Кыргызстана получило сведения от казахстанского МИД о наличии у депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу гражданства Казахстана.

«Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что арестованный в Казахстане депутат Жогорку Кенеша имеет двойное гражданство. Согласно законодательству Кыргызстана, лицо, имеющее двойное гражданство, не может быть депутатом», - пишет Sputnik Кыргызстан.

Отметим, алматиский суд санкционировал арест Асылбек уулу сроком на 2 месяца.

Напомним, депутат был задержан в ходе масштабной спецоперации казахстанских силовиков. Кроме парламентария, были задержаны еще двое граждан Кыргызстана.

Граждан Кыргызстана подозревают по статье «Экономическая контрабанда» и «Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них».

Однопартийцы депутата ранее отмечали, что Асылбек уулу является активным членом фракции «Кыргызстан». Кроме того, отмечалось, что задержанный - активный депутат, который акцентирует свое внимание на решении ряда социально-экономических проблем в регионах.

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