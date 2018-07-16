МИД Ирана опроверг данные о передаче письма Трампу через Путина

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми опроверг данные СМИ о том, что Иран передал письмо президенту США Дональду Трампу через президента РФ Владимира Путина, сообщает агентство Mehr.



Ранее агентство IRNA сообщило, что советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти передал Путину во время встречи в минувший четверг устное послание от иранского лидера, послание от президента Хасана Роухани было письменным.

До этого Касеми сообщил, что послание будет включать разъяснение позиций Тегерана в отношении США после выхода Вашингтона из ядерной сделки.

«Представитель МИД Ирана Бархам Касеми подтвердил, что слухи о передаче президентом России Владимиром Путиным иранского письма президенту США Дональду Трампу недостоверны, и Тегеран не имеет отношения к их встрече», - говорится в сообщении агентства.

По поводу визита советника по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбара Велаяти Касеми заявил, что он не считает, что то, что передают СМИ о визите, дает полную картину о переговорах между сторонами, которые коснулись многих региональных и международных вопросов, в то время как СМИ сконцентрировали свое внимание на экономике и нефти, пишет агентство.

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Представитель МИД добавил, что после выхода США из ядерного соглашения Иран увидел, что в его интересах совместное сотрудничество и ясность позиций в свете текущих условий, после чего ответственным лицам некоторых стран были посланы письма от президента республики через специальных посланников, отмечается в сообщении.

В минувший четверг президент России Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарево старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбара Велаяти, который охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные и искренние.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Фото: РИА Новости