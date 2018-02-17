МИД Казахстана направил ответную ноту в МИД Кыргызстана по спецоперации на юге РК

В ведомстве подтвердили, что в ходе спецоперации на юге Казахстана задержали депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

МИД РК подтвердил задержание депутата Жогорку Кенеша Кыргызстана в ходе спецоперации на юге РК, сообщает МИА «Казинформ».

17 февраля 2018 года в адрес Министерства иностранных дел Кыргызской Республики направлена ответная нота Министерства иностранных дел Республики Казахстан с информацией о задержании гражданина Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбека.

Сотрудники МИД Казахстана находятся на постоянной связи с кыргызским посольством и продолжают оказывать им содействие в контактах с правоохранительными органами Республики Казахстан.

Департамент консульской службы МИД РК 16 февраля 2018 года официально уведомил Посольство Кыргызстана в Астане о задержании в Казахстане граждан Кыргызской Республики.

Как отметили в ведомстве, это было сделано в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, а также в соответствии с требованиями статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и Правилами об уведомлении дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств о задержаниях и содержании под стражей иностранцев.

МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану после спецоперации на юге РК

Ранее 17 февраля МИД Кыргызстана вручило ноту консулу Казахстана для получения сведений по задержанию кыргызстанцев в ходе спецоперации на юге РК. В этот же день на сайте Министерства иностранных дел Республики Кыргызстан опубликовали сообщение:

«Относительно задержания депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбека, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о получении от казахстанской стороны сведений о том, что 15 февраля т.г на территории Республики Казахстан задержаны четыре гражданина Кыргызской Республики».

Как сообщает сайт Жогорку Кешена Кыргызской республики, Асылбек уулу Дамирбек был в 2015 году повторно избран депутатом Жогорку Кенеша КР VI созыва по списку политической партии «Кыргызстан». Он – член комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР. Асылбеку уулу Дамирбеку 36 лет, он женат, имеет троих детей.

Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура РК сообщила о проведении 15 и 16 февраля спецоперации в ряде южных регионов Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции. В ходе операции задержали группу контрабандистов, общей сложности 29 человек, среди которых есть люди в погонах, а также граждане Кыргызстана.

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