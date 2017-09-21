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МИД КНДР: "Угрозы Трампа звучат как лай собаки"

21.09.2017 09:49   711   0
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, который прибыл в Нью-Йорк для в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, в резкой форме ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможности "полного уничтожения" Северной Кореи.
 
Трамп, выступая на ГА ООН, заявил, что США "полностью уничтожат" Северную Корею, если КНДР будет угрожать безопасности Соединенных Штатов или их союзников.
 
"Министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что угроза Трампа звучит, как лай собаки", — пишет "Ренхап".
 
В начале сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мощность заряда оценена японскими и южнокорейскими военными в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Эти ядерные тесты стали шестыми в истории КНДР. В конце августа Северная Корея также провела испытания баллистической ракеты.
 
В связи с этим Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против ООН. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.
 
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
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Нурсултан Назарбаев
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