МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану после спецоперации на юге РК

Нота с требованиями была вручена консулу Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике Ержану Абишеву, сообщает «Информбюро»

МИД Кыргызстана направил Казахстану ноту с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о задержании кыргызстанцев. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В экстренном порядке вечером 16 февраля 2018 года в Министерство был приглашён консул Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике Ержан Абишев. В ходе встречи Ержану Абишеву была вручена Нота МИД Кыргызской Республики относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики держат этот вопрос на контроле и ожидают информацию от казахстанской стороны.

По словам руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, вручение ноты – обычная реакция на задержание граждан страны на территории иностранного государства.

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15-16 февраля 2018 года сотрудники Генеральной прокуратуры Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.

Правоохранители задержали 29 членов преступной группы, которая занималась контрабандой и незаконно провозила грузы через таможню. Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также два гражданина Кыргызстана.