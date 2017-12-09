МИД РК: Казахстан поддерживает права палестинского народа на самоопределение и создание государства

Постпред РК при ООН Кайрат Умаров заявил, что позиция Казахстана по мирному процессу на Ближнем Востоке остается неизменной.

"Казахстан выступает за скорейшее возобновление переговоров, особенно в двустороннем формате и без предварительных условий. Необходимо содействовать мирному процессу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Мадридскими принципами, «Дорожной картой мира» и Арабской мирной инициативой".

Делегация Казахстана особо отметила, что не существует альтернативы формуле «два государства для двух народов». Казахстан поддержал заявление, сделанное Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем 7 декабря, о том, что Иерусалим является вопросом «окончательного статуса», который должен быть разрешен путем прямых переговоров между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН с учетом законных опасений и чаяний как палестинской, так и израильской сторон.

Также Казахстан полностью поддерживает права палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства в пределах международных границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы будущей независимой Палестины.

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