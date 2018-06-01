МИД РК намерен вести переговоры с Великобританией по упрощению визового режима

МИД Казахстана намерен вести переговоры с Великобританией по упрощению визового режима для граждан республики, сказал посол Казахстана в Королевстве Ерлан Идрисов, передает Интерфакс-Казахстан.

«Есть намерения вести диалог с Великобританией. Она признает, что Казахстан ведёт себя очень открыто, у нас с 2015 года существует безвизовый режим (для граждан Великобритании - ИФ-К): до 30 дней британец въезжает в Казахстан и все. Сейчас ставим вопрос облегчить возможность для поездок наших граждан в Великобританию», - сказал Е.Идрисов на брифинге в пятницу в Астане.

«Для этого нам нужно проводить целенаправленно переговоры, мы ставим себе такую задачу. Я думаю, что ситуация будет меняться в лучшую сторону», - сказал Е.Идрисов на брифинге в пятницу в Астане.