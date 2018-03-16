МИД РК: Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил необходимость принятия новых шагов для урегулирования конфликта в Сирии.

"Необходимость предпринимать новые шаги очевидна. Глобальное сообщество стало свидетелем ряда опасных столкновений, что (. . .) привело к росту насилия, в том числе в зонах деэскалации", - сказал К. Абдрахманов в начале переговоров министров иностранных дел стран-гарантов режима перемирия в Сирии.

"Любое достижение, достигнутое в Астане, несомненно, дополняет астанинский процесс и дает положительный импульс положительному урегулированию сирийского конфликта", - добавил он.