МИД РК предлагает провести Саммит Центральной Азии 2018 в Казахстане

Казахстан предлагает провести встречу глав государств Центральной Азии в марте 2018 года. Об этом в ходе международной парламентской конференции, посвященной дню первого президента Казахстана, заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

"Сегодня в Центральной Азии наблюдается консолидация традиционных отношений дружбы и братства. Мы будем работать со всеми нашими соседями над внедрением в жизнь инициативы о проведении неформальных консультаций лидеров-государств Центральной Азии", - заявил Абдрахманов.

"Полагаем, что в светлый весенний праздник - праздник обновления Наурыз мог бы послужить символическим фоном для проведения первой за долгие годы подобной встречи Центральноазиатских лидеров под председательством нашего Елбасы", - подчеркнул он.

В работе конференции принимают участие депутаты парламентов 15 стран мира: Азербайджана, Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, Италии, Испании, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Турции, ОАЭ, Узбекистана, а также ряд международных экспертов, представители дипломатического корпуса и другие.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН