Валюта нал
USD 334.30 334.48
RUB 5.66 5.70
EUR 386.50 387.31
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

МИД РК приветствует решение ЕС об обновлении стратегии по Центральной Азии

11.11.2017 14:03   723   0

Казахстан поддерживает решение Европейского Союза обновить Стратегию ЕС по Центральной Азии, об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов во время Конференции министров иностранных дел «ЕС – Центральная Азия» в Самарканде. Ожидается, что программный документ будет подготовлен к концу 2019 года. В нем будут заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Казахстан отводит особое место партнерству с Европейским Союзом в реализации инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым программы «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». К. Абдрахманов также с удовлетворением отметил, что в настоящее время Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС ратифицировали уже 16 стран-членов Евросоюза.

Премьер-министр РК встретился с председателем правления компании ОМV...
10 ноября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с председателем правления компании ОМV Райнером Зеле, сообщает primeminister.kz. ...

При разработке новой Стратегии ЕС по Центральной Азии Казахстан предлагает сфокусироваться на увеличении практической отдачи от программного документа, в частности, подготовке проектов с конкретными результатами, которые будут способствовать укреплению потенциала региона. Приоритетные сферы сотрудничества могут включать развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, транспортно-логистической инфраструктуры. Перспективным представляется взаимодействие в сфере повышения энергоэффективности, продолжение сотрудничества в области охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и противодействия изменению климата. Особым приоритетом сотрудничества также должно стать образование.

Премьер-министр РК встретился с председателем правления компании ОМV

Материалы по теме

Премьер-министр РК встретился с председателем правления компании ОМV

Казахстан и Россия подписали Протокол о внесении изменения в договор аренды Байконура

Дмитрий Панкин, ЕАБР: «Народ в Кыргызстане заинтересован в том, чтобы КР оставалась в ЕАЭС»

Социальная помощь изменит формат

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан подписали договор о точке стыка госграниц

Говоря о развитии транзитно-транспортного потенциала, Министр  отметил, что Центральная Азия не должна оставаться просто транзитным регионом. Необходимо использовать опыт и содействие Европейского Союза для эффективной диверсификации экономик государств ЦА и создания востребованных высокотехнологичных производств.

Важным представляется также опыт европейского общего рынка по внедрению надлежащих механизмов контроля соблюдения технических регламентов и стандартов в области транспортных перевозок и международной торговли в целом. Кроме того, по убеждению Казахстана, важным приоритетом сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом должно оставаться укрепление безопасности и стабильности. По итогам встречи Министров иностранных дел ЕС-ЦА в Самарканде принято Совместное коммюнике участников.

  • Источник:
  • МИД РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
  • 1. Нужно проводить еще больше реформ

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией

  • 1. Нужно проводить еще больше реформ
    9

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество
    75

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.
    158

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией
    120

Цифра дня
379,8
млн долларов США
потратил Нацбанк РК на поддержку тенге в октябре 2017
Цитата дня
Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди
Дональд Трамп
президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное