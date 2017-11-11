МИД РК приветствует решение ЕС об обновлении стратегии по Центральной Азии

Казахстан поддерживает решение Европейского Союза обновить Стратегию ЕС по Центральной Азии, об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов во время Конференции министров иностранных дел «ЕС – Центральная Азия» в Самарканде. Ожидается, что программный документ будет подготовлен к концу 2019 года. В нем будут заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Казахстан отводит особое место партнерству с Европейским Союзом в реализации инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым программы «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». К. Абдрахманов также с удовлетворением отметил, что в настоящее время Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС ратифицировали уже 16 стран-членов Евросоюза.

При разработке новой Стратегии ЕС по Центральной Азии Казахстан предлагает сфокусироваться на увеличении практической отдачи от программного документа, в частности, подготовке проектов с конкретными результатами, которые будут способствовать укреплению потенциала региона. Приоритетные сферы сотрудничества могут включать развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, транспортно-логистической инфраструктуры. Перспективным представляется взаимодействие в сфере повышения энергоэффективности, продолжение сотрудничества в области охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и противодействия изменению климата. Особым приоритетом сотрудничества также должно стать образование.

Премьер-министр РК встретился с председателем правления компании ОМV

Говоря о развитии транзитно-транспортного потенциала, Министр отметил, что Центральная Азия не должна оставаться просто транзитным регионом. Необходимо использовать опыт и содействие Европейского Союза для эффективной диверсификации экономик государств ЦА и создания востребованных высокотехнологичных производств.

Важным представляется также опыт европейского общего рынка по внедрению надлежащих механизмов контроля соблюдения технических регламентов и стандартов в области транспортных перевозок и международной торговли в целом. Кроме того, по убеждению Казахстана, важным приоритетом сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом должно оставаться укрепление безопасности и стабильности. По итогам встречи Министров иностранных дел ЕС-ЦА в Самарканде принято Совместное коммюнике участников.