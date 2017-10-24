МИД РК прокомментировал отказ Кыргызстана от $100 млн выделенных Казахстаном

23 октября Министерство иностранных дел Кыргызстана официально уведомило казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему.

"Казахстанская сторона всегда была настроена на оперативное предоставление необходимого технического содействия кыргызскому правительству в выполнении им своих обязательств в рамках присоединения к ЕАЭС. Подписанные документы были вовремя ратифицированы, и первый транш казахстанской поддержки должен был поступить уже в ноябре текущего года.

Эти средства могли быть выделены и раньше, однако процесс предоставления кыргызской стороной необходимых документов и соответствующих смет затянулся", - сообщили в ведомстве.