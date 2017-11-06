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Мифин РК: Снижение позиций Казахстана в Doing Business связано с коррупционными задержаниями

06.11.2017 10:51   1376   1 Автор: Салим САКЕНОВ

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов считает, что снижение позиций Казахстана в рейтинге Doing Business связано с фактами коррупционных задержаний. Такое мнение он высказал в ходе "правительственного часа" в мажилисе парламента. 

"В текущем году наши показатели в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума по направлениям «Необоснованное расходование бюджетных средств» (-13), «Расточительность государственных расходов» (-24), «Совершенство стандартов аудита и отчетности» (-1) понижены. Главными причинами снижения рейтинга, на наш взгляд, являются факты громких коррупционных задержаний, которые имели место в отношении всех органов аудита, и нескоординированность деятельности", - сказал Б. Султанов. 

Он отметил, что минфином в рамках координации деятельности служб внутреннего аудита (СВА) обеспечивается предоставление СВА методологической и консультационной помощи, проводится анализ отчетной информации и контроль качества составляемых материалов. Так, с начала текущего года проведен контроль качества 34 аудиторских отчетов. 

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"Результаты показывают, что аудиторы все еще исследуют лишь отдельные вопросы, к тому же аудиторские действия поверхностные, а недостатки документирования не дают возможности квалифицировать выявленные нарушения и существующие проблемы", - констатировал Султанов. 

Также контролем качества "выявляются факты осуществления аудита по вопросам, не предусмотренным программой аудита и аудиторским заданием". "Либо наоборот, не обеспечивается полнота охвата вопросов программы аудита, в связи с чем цель аудиторского мероприятия не достигается", - добавил министр. 

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При этом "аудиторские мероприятия СВА в большинстве случаев до сих пор ориентированы не на предупреждение нарушений, а на выявление и констатацию фактов нарушений, т.е. по сути СВА проводился последующий контроль". 

"В целях повышения качества работы СВА мы внедряем оценку эффективности их деятельности. В рамках этой работы планируется внедрение анкетирования в виде обращения к объекту аудита с просьбой о предоставлении отзыва после завершения внутреннего аудита по соблюдению аудиторами норм профессиональных этических требований", - заключил Султанов. 

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Напомним, что в очередном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Всемирного банка Казахстан занял 36-е место, в рейтинге Doing Business 2017 республика занимала 35-е место. Вниз страну потянули "откаты" по таким индикаторам, как "получение разрешений на строительство" (52-е место вместо 22-го по итогам прошлого отчета), "получение кредитов" (77-е против 75-го), "международная торговля" (123-е против 119-го) и "разрешение неплатежеспособности" (39-е против 37-го).

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Вопрос дня
В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
  • 1. Нужно проводить еще больше реформ

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией

  • 1. Нужно проводить еще больше реформ
    6

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество
    27

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.
    76

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией
    55

Цифра дня
229,23
млрд долларов США
составила общая выручка Apple по итогам 2017 финансового года
Цитата дня
Казахстан – это страна деклараций. У нас есть все на бумаге, где все прописано, но ничего не работает на деле. Эволюция во всем мире происходила постепенно, например, как утверждается в теории Дарвина. А все страны СНГ в какой-то момент «заморозились», потом открылись и начали скачкообразно развиваться. Да, может быть, мы применяем все технологичные механизмы, но мы все еще отстаем. Видимо, пока до них не доросли. Нам необходимо ухватить цифровую революцию за хвост, развиваться вместе с ней и вести за ней бизнес
Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
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