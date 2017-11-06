Мифин РК: Снижение позиций Казахстана в Doing Business связано с коррупционными задержаниями

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов считает, что снижение позиций Казахстана в рейтинге Doing Business связано с фактами коррупционных задержаний. Такое мнение он высказал в ходе "правительственного часа" в мажилисе парламента.

"В текущем году наши показатели в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума по направлениям «Необоснованное расходование бюджетных средств» (-13), «Расточительность государственных расходов» (-24), «Совершенство стандартов аудита и отчетности» (-1) понижены. Главными причинами снижения рейтинга, на наш взгляд, являются факты громких коррупционных задержаний, которые имели место в отношении всех органов аудита, и нескоординированность деятельности", - сказал Б. Султанов.

Он отметил, что минфином в рамках координации деятельности служб внутреннего аудита (СВА) обеспечивается предоставление СВА методологической и консультационной помощи, проводится анализ отчетной информации и контроль качества составляемых материалов. Так, с начала текущего года проведен контроль качества 34 аудиторских отчетов.

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"Результаты показывают, что аудиторы все еще исследуют лишь отдельные вопросы, к тому же аудиторские действия поверхностные, а недостатки документирования не дают возможности квалифицировать выявленные нарушения и существующие проблемы", - констатировал Султанов.

Также контролем качества "выявляются факты осуществления аудита по вопросам, не предусмотренным программой аудита и аудиторским заданием". "Либо наоборот, не обеспечивается полнота охвата вопросов программы аудита, в связи с чем цель аудиторского мероприятия не достигается", - добавил министр.

При этом "аудиторские мероприятия СВА в большинстве случаев до сих пор ориентированы не на предупреждение нарушений, а на выявление и констатацию фактов нарушений, т.е. по сути СВА проводился последующий контроль".

"В целях повышения качества работы СВА мы внедряем оценку эффективности их деятельности. В рамках этой работы планируется внедрение анкетирования в виде обращения к объекту аудита с просьбой о предоставлении отзыва после завершения внутреннего аудита по соблюдению аудиторами норм профессиональных этических требований", - заключил Султанов.

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Напомним, что в очередном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Всемирного банка Казахстан занял 36-е место, в рейтинге Doing Business 2017 республика занимала 35-е место. Вниз страну потянули "откаты" по таким индикаторам, как "получение разрешений на строительство" (52-е место вместо 22-го по итогам прошлого отчета), "получение кредитов" (77-е против 75-го), "международная торговля" (123-е против 119-го) и "разрешение неплатежеспособности" (39-е против 37-го).