Михаил Хазин о встрече Назарбаева и Трампа: «Основная цель Трампа была как раз что-нибудь впарить»

Известный российский экономист Михаил Хазин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» обсудил с журналистами недавний визит президента РК Нурсултана Назарбаева в США и встречу с Дональдом Трампом. По его мнению, нынешний президент США активно лоббирует интересы реального сектора экономики и любые встречи с главами государств – это новые заказы.

С. Крючков (журналист): Пока Сенат США решает вопрос о временном трехнедельном бюджете, который может воспрепятствовать Дональду Трампу посетить тот самый Давос, о котором мы говорили только что. Сам 45-й президент намерен посетить швейцарский кантон, швейцарский городок. Что его там манит?

М. Хазин: У него, грубо говоря, две группы поддержки. Это вот реднеки — это работяги белые. И, как мы знаем, его еще поддерживает латинская диаспора в силу католической ориентации. И его поддерживает бизнес. Такой реальный сектор. Не финансовый. Финансовый как раз поддерживает финансистов, Клинтон и компанию. А именно реальный сектор. А для реального сектора каждый визит Трампа — это заказы. Он продавил Саудовскую Аравию. Он продавил Назарбаева. И он все время непрерывно пытается продавливать. Он использует ресурс государственный Соединенных Штатов Америки для поддержки своего реального сектора, для поддержки экспорта. Он – молодец. И в этом смысле, его визит в Давос, с точки зрения этого реального сектора, это есть демонстрация его патриотизма, ответственности и всего остального.

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А. Ежов (журналист): Слушайте, а недавняя встреча Трампа с Назарбаевым насколько серьезна и какие последствия будет иметь для Казахстана? У нас патриотическая тут, помнится, очень возмутилась, когда появились сообщения о том…

М. Хазин: У нас есть разная патриотическая общественность. Сложный очень вопрос, потому что… Как мы знаем, у Казахстана арестован Фонд национального благосостояния, что не есть хорошо. И с точки зрения Назарбаева, это, безусловно, нарушение правил, потому что это не личные деньги какого-то олигарха, которого можно взять за разные места и задавать ему разные неудобные вопросы, а это деньги народа. А традиция предписывает деньги народа не трогать. Поэтому он очень сильно по этому поводу рассердился. Но я пока не знаю, чем это все закончится. Я думаю, что, вообще говоря, основная цель Трампа была как раз что-нибудь впарить. Он сейчас очень активно этим занимается.

Что касается стратегических целей, то есть одна проблема, которая имеется у Трампа, это такая системно-стратегическая, не допустить, чтобы Казахстан слишком сближался с Китаем. Потому что роль Китая все более и более растет по понятным причинам и в этом смысле нужно пытаться каким-то образом Казахстан удержать от хождения в орбиту Китая. Китай и так очень усиливается.

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С. Крючков: То есть, Россия здесь даже не воспринимается как некая угроза, как некий сателлит, как некий контактёр условной Астаны?

М. Хазин: Я сейчас объясню. Значит, если смотреть с точки зрения развития мира после распада мировой долларовой системы, что, в общем, уже, фактически, признано и Трамп об этом открыто говорил, когда шел на выборы, что он как бы шел как изоляционист, то в этом случае два варианта. Вариант первый, что есть китайская зона влияния. И есть зона влияния Евросоюза. Будет ли евразийская зона в рамках этого подхода, непонятно. Если она есть, для США это хорошо, потому что это ограничивает Китай. А, если, соответственно, Китай будет начинаться за Уралом, для США это катастрофа.

И по этой причине я склонен считать, что одна из главных вещей, которую обсуждали Трамп и Назарбаев, о чем, разумеется, никто нигде никогда не напишет, это как ограничить влияние Китая в Казахстане.

А. Ежов: А Казахстан с его экономикой, в принципе, для Китая это интересная сфера применения своих сил? Мне просто кажется, что такая несопоставимая вещь.

М. Хазин: Понимаете, Казахстан по площади – это Западная Европа. И там колоссальное количество полезных ископаемых. И в этом смысле Китаю он, конечно, интересен. Кроме того, это логистический транзитный маршрут очень важный для Китая. Так что, в этом смысле Китай будет, конечно же, проявлять очень высокую активность в отношении Казахстана.

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А. Ежов: России в этой ситуации, общения элементарного лидера Казахстана с Дональдом Трампом, что стоит принимать?

М. Хазин: Ничего.

А. Ежов: Ничего. Наблюдать?

М. Хазин: Более того, я даже склонен считать, что, поскольку Путин с Назарбаевым не так давно встречался, потому что там были некоторые темы, которые Назарбаев обсуждал с Трампом. Трамп ограничен в части возможностей встречаться с Путиным, но от этого же темы никуда не деваются. Поэтому, я думаю, что там обсуждается что-то. Есть еще одна тонкость. Дело в том, что Казахстан хотим, как не рассматривать, это государство тюркское. А, соответственно, в тюркском мире сейчас происходит очень высокая активность. Вот Турция начинает нападать на курдов. И в этом смысле тоже могут быть разные…

Есть концепция пантюркизма. Да, Анкара от нее отказалась в силу абсолютной, совершенной невозможности этот проект реализовать. Кроме того, нужно понимать, что выход Турции на Восток, там же узкое горлышко между Россией и Ираном, которое затыкает Азербайджан. А Азербайджан, хотя это государство тюркское, по крайней мере, по большей части населения, но оно совершенно не жаждет попадать в зону влияния Турции, потому что в Азербайджане резонно говорят, что турки нас за людей не считают. А, если еще учесть, что большая часть азербайджанцев живет на территории Ирана, где занимают крайне высокие позиции...например, рахбар…

С. Крючков: Верховный правитель.

М. Хазин: Верховный, религиозный лидер Ирана по национальности азербайджанец.

Фото: Reuters