Минфин предлагает отслеживать сомнительные транзакции чиновников

Министерство финансов разработало концепцию проекта закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Согласно 12 рекомендации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), субъекты финансового мониторинга обязаны определять, являются ли их клиенты или бенефициарные собственники национальными публичными должностными лицами.

При этом требования по определению источника финансирования совершаемых операций, одобрения руководства на установление и мониторинг деловых отношений должны распространяться на членов семей и близких родственников.

По мнению разработчиков, это позволит надзорным органам «уделять внимание национальным публичным должностным лицам и осуществлять соответствующий надзор и регулирование, а финансовым организациям иметь соответствующую систему управления рисками для определения национальных публичных должностных лиц и своевременно информировать уполномоченные органы о сомнительных транзакциях таких лиц».

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По определению общего словаря рекомендаций ФАТФ к национальным публичным должностным лицам относятся:

- главы государств или правительств;

- видные политики;

- старшие правительственные, судебные или военные сотрудники;

- старшие руководители государственных корпораций;

- видные деятели политических партий;

- лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией (члены старшего руководства, то есть директора, их заместители и члены правления).

Казахстану в 2017 году было рекомендовано имплементировать в национальное законодательство меры финансового мониторинга в отношении национальных публичных должностных лиц.

Предлагается механизм по реализации 12 рекомендации ФАТФ:

- ввести понятие «национальное публичное должностное лицо»;

- предусмотреть меры финансового мониторинга;

- утвердить перечень должностей, относящихся к национальным публичным должностным лицам.

- создать отдельный фонд конфискованного имущества.

В документе предлагается предусмотреть механизм по оперативной заморозке операций, въезжающих в Казахстан людей, даже если их нет в перечне организаций и лиц, связанных с терроризмом. Меры могут быть приняты вплоть до запрета въезда в Казахстан.

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«Те, кто попал в перечень, на сегодня в Казахстане не могут оперировать деньгами и (или) иным имуществом за исключением получения заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов», – указывается в документе.

Этим лицам предлагается разрешить операции, связанные с погашением по кредиту (ипотеке, лизингу, ломбардным займам), полученному до включения в перечень, и выплатой алиментов. Сейчас они не могут этого делать.

Как отмечается, в случае принятия законопроекта, правоохранительные и специальные государственные органы получат право приостанавливать операции по получению заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в случае, если у них будут основания полагать, что эти операции направлены на финансирование терроризма.

«Например, лицо находится в розыске по подозрению в террористическом преступлении, и при этом имеет право на пенсию, пособие или иную социальную выплату, которую получают его родственники и в дальнейшем передают средства лицам для террористической деятельности. Само же лицо может, например, находиться в Сирии. Приостановление таких операций позволит лишить лиц возможности получать финансовую поддержку от государства для её использования в террористических целях и поддержки терроризма», – поясняется в концепции.

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В концепции также предусматривается установить ответственность за финансирование поездки физических лиц, которые направляются в страну для совершения или подготовку террористических актов, а также обучения террористической деятельности и попыток финансирования терроризма.

Фото: Catoday.kz