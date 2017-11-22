Министр обороны отчитался перед главой Казахстана

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву представили отчеты о состоянии вооруженных сил страны и ходе реализации плана работ министерства на текущий период, сообщает пресс-служба Акорды.

Министр обороны Сакен Жасузаков рассказал президенту о дальнейших шагах по решению жилищного вопроса военнослужащих путем использования механизмов арендного жилья и системы жилстройсбережений.

Он также проинформировал главу государства о материально-техническом оснащении вооруженных сил страны и проведенной работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в течение 2017 года.

Президент уделил особое внимание реализации мер социального обеспечения военнослужащих и отметил важность продолжения работы по данному направлению.

Министр обороны, в свою очередь, передал Нурсултану Назарбаеву слова благодарности военнослужащих казахстанской армии за принятое решение о повышении заработной платы.

По итогам встречи глава Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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