Министр обороны РК встретился с послом ОАЭ

В Министерстве обороны РК состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Сакена Жасузакова с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохамадом Альджабером.

В рамках встречи посол ОАЭ Мохамад Альджабер представил нового военного атташе при Посольстве ОАЭ бригадного генерала Рашеда Али Сейфа Альмахрази. Министр обороны РК, в свою очередь, поприветствовал открытие аппарата военного атташе при Посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане, а также выразил уверенность, что это в значительной мере будет способствовать развитию практических взаимоотношений в сфере обороны.

В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества между двумя государствами в области обороны.