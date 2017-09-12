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Министры энергетики РК и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти

12.09.2017 12:25   537   0

В Астане состоялась встреча министра энергетики Республики Казахстан Каната Бозумбаева с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халедом Аль-Фалихом.

10 сентября 2017 года в рамках Саммита по науке и технологиям Организации Исламского сотрудничества состоялось заседание сторон, где была обсуждена сложившаяся ситуация на мировом рынке нефти.

В ходе встречи стороны отметили важность предпринимаемых усилий Казахстаном и Саудовской Аравией, наряду с другими странами ОПЕК и не ОПЕК, для сохранения баланса на нефтяном рынке.

В частности, К.Бозумбаев подчеркнул, что, несмотря на постепенную активизацию крупного месторождения Кашаган в этом году, Казахстан за счет сокращения производства в других секторах нефтедобычи в августе добился более полного соответствия ранее оговоренному уровню производства.

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В свою очередь, г-н Аль-Фалих высоко оценил роль Казахстана по исполнению принятых обязательств по соглашению о сокращении уровня добычи нефти между странами ОПЕК и ОПЕК+ и призвал продолжить активные действия в данном направлении.

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Стороны также отметили, что вопрос продления срока действия соглашения о сокращении уровня добычи нефти будет рассмотрен по мере необходимости в соответствии с конъюнктурой рынка.

Канат Бозумбаев и г-н Аль-Фалих договорились продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической отрасли, включая два крупных проекта на территории Казахстана в сфере нефтехимии и возобновляемых источников энергии.

  • Источник:
  • МЭ РК
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