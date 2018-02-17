Минтруда планирует трудоустроить более 300 тыс. безработных и самозанятых

В Казахстане в 2018 году свыше 300 тыс. безработных и самозанятых получат постоянные рабочие места через программу продуктивной занятости и массового предпринимательства, сообщает Kazakhstan Today

«В 2018 году на постоянные рабочие места планируется трудоустроить более 300 тыс. безработных и самозанятых. Для обеспечения труднодефицитных регионов рабочей силой запланировано добровольное переселение порядка 9 тыс. человек и предоставление субсидий на возмещение затрат для работодателей (270), которые трудоустроят переселенцев на постоянную работу», - сообщила на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Мадина Абылкасымова.

Как проинформировали по итогам коллегии в пресс-службе МТСЗН, по поручению главы государства планируется ускорить процесс разработки проекта закона по легализации деятельности неформально занятых. В документе будет дано четкое определение статуса самозанятых, упрощена их регистрация, предусмотрены налоговые стимулы.

Вместе с тем министр проинформировала, что в 2017 году программой продуктивной занятости и массового предпринимательства было охвачено более полумиллиона граждан, из них около 70%, или 300 тыс. безработных и самозанятых, трудоустроены на постоянные рабочие места.

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Кроме того, в целях развития массового предпринимательства в 2017 году выдано более 7200 микрокредитов, из которых 57% направлены на реализацию стартап-проектов. В результате более 4100 человек открыли собственное дело.

При этом министр отметила, что сегодня уже есть четкая картина того, в какой части Программа требует совершенствования.

«Мы с коллегами из регионов уже обсудили эти моменты. Все предложения и выводы мы обобщим и детально проработаем с тем, чтобы в дальнейшем программа всецело была направлена на развитие массового предпринимательства», - заключила Абылкасымова.