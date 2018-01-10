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Минюст РК: Министерство не будет комментировать перспективы разморозки активов Нацфонда

10.01.2018 17:30   614   1

Астана будет использовать все возможности для возмещения ущерба, нанесенного незаконным арестом активов, заявила пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

В начале января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", в пользу молдавских бизнесменов. 

Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года. Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств. В декабре обслуживающий активы Нацфонда кастодиан американский Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов.

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"В настоящее время никаких денежных средств истцам выплачено не было. Для защиты интересов Республики Казахстан в иностранных судах привлечены лучшие и международно-признанные юристы. Дело о замораживании средств Республики Казахстан за рубежом является приоритетным для министерства юстиции. В любом случае риски республики ограничиваются суммой арбитражного решения", — говорится в сообщении Минюста.

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В министерстве утверждают, что предоставили для СМИ всю возможную информацию по этому делу. 

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"Дополнительные комментарии могут повлечь за собой негативные для страны последствия. Поэтому министерство не будет комментировать перспективы разморозки или других аспектов дела. Это может использоваться другой стороной против интересов Республики Казахстан и расцениваться как давление на суд", — подчеркнули в министерстве.

В Минюсте отмечают, что истец по делу — Анатолий Стати — выбрал в качестве своей тактики "создание ажиотажа и скандального информационного фона внутри нашей страны".

"Информационные вбросы являются лишь агрессивной пропагандой, а не объективной информацией", — отмечается в сообщении.

Министерство юстиции вновь заверяет, что арест является временной мерой и не ограничивает права на получение дивидендов и вознаграждений.

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  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    13

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    9

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    5

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    9

  • 5. Оздоровление банковской системы
    11

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Цитата дня
Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
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