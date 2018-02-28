Минздрав подвел итоги работы в 2017 году и определил ряд задач на 2018 год

Сегодня состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам деятельности в 2017 году и задачах на 2018 год, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе своего выступления министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал о том, что в области лекарственной политики предприняты меры по поддержке отечественных производителей в фармацевтической промышленности.

Так, согласно информации министра, по итогам 2017 года рост производства в промышленном секторе обеспечен за счет роста в фармпромышленности на 42%. В 2017 году у отечественных производителей закуплено на 17% больше лекарственных средств (с 398 наименований до 478), что привело к экономии до 17,3 млрд тенге.

В 2017 году заключены 25 долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями на поставку 873 наименований лекарств и изделий медназначения. Расширен доступ к бесплатным лекарствам наамбулаторном уровне. В 2017 году обеспечены лекарствами порядка 2,5 млн. больных на сумму 91,5 млрд тенге, а в 2018 году запланировано обеспечение 3,8 млн больных на сумму 128 млрд тенге. Обеспечена прозрачность деятельности Единого дистрибьютора, все закупки транслируются онлайн, усовершенствована процедура закупок. Разработан законопроект по поэтапному регулированию цен на все лекарства, изменению процедур регистрации лекарств, внедрению электронной системы маркировки и отслеживания всех лекарств.

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«Выполнены поручения президента страны по развитию конкурентной среды и частного сектора. Пересмотрен порядок закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС. В результате дерегулирования и отмены необоснованных барьеров для бизнеса, доля закупа медицинских услуг у частных поставщиков увеличилась с 8% в 2017 году до 13% в 2018 году – что в денежном выражении привело к росту на 73% с 49,7 до 86 млрд тенге. Отменены 29 устаревших санитарных правил, не имевших доказательной базы для охраны общественного здоровья. Пересмотрено 6 санправил. Количество проверок бизнеса сокращено в 1,7 раза, освобождены от проверок 34,5 тыс. объектов. В 2017 году объем инвестиций в здравоохранение составил 91,4 млрд тенге и вырос к уровню 2016 года на 49,8%, что является одним из высоких показателей среди отраслей экономики Казахстана. Доля частных инвестиций увеличилась на 90% (с 23,3 до 44,2 млрд тенге) к уровню 2016 года», - сообщил Елжан Биртанов.

С целью цифровой модернизации здравоохранения внедряются медицинские информационные системы, что позволит в 2019 году перейти на безбумажный формат работы. По сравнению с 2016 годом в 2 раза увеличился охват медицинских организаций медицинскими информационными системами. Завершается создание платформы здравоохранения и электронного паспорта здоровья.

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Министерство внедрило проектный подход для реализации семи основных направлений госпрограммы«Денсаулық», определяющей приоритеты развития здравоохранения в краткосрочном периоде. Дополнительно реализуется проект «Модернизация отрасли здравоохранения» который состоит из шести инициатив.

По итогам 2017 года улучшены основные показатели здоровья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: общая смертность снизилась на 3,1%, младенческая на 6,2%, материнская на 5,5%, смертность от болезней системы кровообращения на 1,8%, злокачественных новообразований на 5,3% и туберкулеза на 11,8%. Общая продолжительность жизни казахстанцев составила 72,4 года.

В ушедшем году проведена большая работа по профилактике заболеваний. Сформирована служба общественного здоровья на центральном и региональном уровнях. Создан Национальный центр общественного здравоохранения путем слияния 3-х госпредприятий

В настоящее время, по словам министра, совершенствуется национальная скрининговая программа. В 2017 году проведено более 11 млн скрининговых осмотров, выявлены заболевания у 806 тыс. человек, из них 46% взяты на диспансерный учет. С учетом рекомендаций международных экспертов, отменены 4 вида скрининга как неэффективные. Но вместе с тем, расширена возрастная группа населения, подлежащего скринингу и увеличена кратность скрининговых осмотров.Охват населения иммунопрофилактикой составил в 2017 году 97%. По рекомендации ВОЗ охват должен составлять 95%. (вакцинация проводится против 21 инфекции).Для привития навыков здорового питания разработаны Единые стандарты по рациону питания школьников.

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Кроме того, Министерством принято решение об усилении педиатрической помощи – путем создания участков для обслуживания детей от 0 до 6 лет.

Для улучшения качества оказания скорой помощи в 2017 году утверждены новые Правила оказания скорой медицинской помощи. Обслуживание 4-ой категории передается на уровень создаваемых отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Утвержден единый дизайн окраски машин скорой помощи и требования к звуковому сигналу – сирене.

В целях подготовки к внедрению ОСМС принято 2 Закона. Предстоит серьезная работа по тщательной подготовке к ОСМС в текущем году.

Начата разработка новой модели ГОБМП и пакета ОСМС, совершенствование нормативных документов, пересмотр тарифов, активная цифровизация, и масштабная разъяснительная работа.

Для обеспечения реализации реформ в сфере здравоохранения и Госпрограммы определены задачи на 2018 год. Это:

- разработка плана мер по укреплению общественного здоровья; подготовка к внедрению ОСМС;

- цифровизация здравоохранения;

- принятие Закона о регулировании цен на лекарства и дальнейшее развитие отечественной фармацевтической индустрии;

- реализация Национального научного проекта;

- принятие Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями;

- разработка новой редакции проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».