Мир потратил $233 млрд на кризисы за 10 лет - ООН

Международное сообщество за 10 последних лет потратило около $233 млрд на гуманитарную или миротворческую деятельность в странах, охваченных кризисом, а также на прием беженцев, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Вести Экономика со ссылкой на ТАСС.

Он также призвал страны перейти от тактики непосредственного реагирования на конфликты к подходу, предусматривающему принятие шагов по предотвращению кризисных ситуаций.

Гутерриш напомнил, что в 2005 г. был создан фонд ООН по миростроительству, с его помощью в организации финансируют усилия по стабилизации стран, которые вскоре могут столкнуться с кризисом. Сейчас уставной капитал фонда составляет $250 млн, и генсек ООН призвал страны удвоить эту сумму.

По его словам, неспособность стран обеспечить достаточное финансирование программ миростроительства "подрывает усилия по спасению жизней, стабилизации стран, облегчению страданий людей и защите уязвимых групп населения".

"Мы становимся свидетелями необязательных человеческих страданий в немыслимых масштабах. За последние десять лет международное сообщество потратило $233 миллиарда на гуманитарное реагирование, миротворческие операции и прием беженцев", - заявил генеральный секретарь.

16 марта состоится министерская встреча Астанинского процесса по Сирии

"Вместо реагирования на кризисы нам нужно больше инвестировать в их предотвращение", - подчеркнул Гутерриш. Он раскрыл результаты совместного исследования ООН и Всемирного банка, согласно которому эффективные превентивные меры позволят мировому сообществу экономить до $70 млрд в год.

"Фонд миростроительства - это критически важный инструмент для достижения этой цели", - добавил административный глава организации.

Выступая перед членами Генассамблеи в понедельник, Гутерриш призвал государства поддержать его рекомендации, направленные на "преодоление разобщенности и повышение эффективности работы системы ООН".

"Нам нужно сделать больше, для того чтобы преодолеть дисбаланс в том, сколько мы тратим на конфликты, а сколько - на мир", - резюмировал административный глава организации.