Мир в 2017 году: репрессии, политика ненависти и консолидация гражданского общества

Усиление репрессий, рост ксенофобии и дискриминации вызвал ответную реакцию – гражданское общество по всему миру стало сплачиваться для отпора наступлению на права человека, отмечается в годовом докладе Amnesty International за 2017-2018 годы.

В 2017 году мир начал пожинать последствия риторики ненависти в отношении меньшинств, которая стала всё чаще использоваться руководством целого ряда стран, говорится в ежегодном докладе Amnesty International о ситуации с правами человека в мире. Рост ксенофобии, расизма и дискриминации, однако, вызвал ответную реакцию – гражданское общество начало сплачиваться перед лицом ущемления прав человека.

Доклад «Права человека в современном мире» представляет анализ ситуации с правами человека в 159 странах мира.

«Год начался с откровенно ненавистнического шага – запрета на въезд в США для граждан из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Примером поощрения ненависти в обществе и поиска «козлов отпущения» среди меньшинств стала и ужасающая кампания этнических чисток в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме», – заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

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Рост ненависти не обошёл стороной и регион бывшего Советского Союза.

«В России мы стали свидетелями чудовищной по масштабам кампании похищений, пыток и убийств геев в Чечне. Полицейские облавы на геев прошли и в Азербайджане. В Украине мы наблюдали рост политического насилия со стороны ультраправых групп, орудующих под патриотическими лозунгами. В Кыргызстане повторно был осуждён к пожизненному заключению правозащитник Азимжан Аскаров, чьё преступление состояло лишь в том, что он фиксировал преступления против узбекской общины страны в ходе погромов 2010 года», – заявил глава восточноевропейского и центральноазиатского регионального офиса Amnesty International Денис Кривошеев.

В минувшем году сотни активистов по всему миру были убиты, а Турция, Египет и Китай стали крупнейшими «тюремщиками» для журналистов. Активистов Amnesty International не обошли преследования, которым подвергались правозащитники по всему миру. Мы столкнулись с угрозами своей работе в Венгрии, Израиле и Нигерии, а в Турции – с беспрецедентными арестами наших коллег вместе с другими правозащитниками.

Однако ужесточение политики репрессий в глобальном масштабе побудило многих людей присоединиться к многолетней борьбе за права человека, и на этом пути в 2017 году были знаменательные достижения.

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В Чили был снят полный запрет на аборты, Тайвань вплотную подошёл к признанию однополых браков, а Австралия после консультативного голосования признала такие браки, в Анголе был отменён ограничивающий деятельность НКО закон, а жители нигерийской столицы Абуджи добились знаковой победы в борьбе с принудительными выселениями. Особую значимость в минувшем году приобрело движение женской солидарности, начавшиеся в США с Марша женщин в январе 2017 года и продолжившиеся кампанией против насилия над женщинами #MeToo.

Ситуация в Казахстане

Обеспокоенность Международной Амнистии в Казахстане в 2017 году вызывала, в частности, ситуация с независимыми профсоюзами. В Докладе отмечается, что «власти закрывали независимые профсоюзы и применяли к ним ограничивающие их деятельность правовые нормы. Против членов профсоюзов фабриковали дела о подстрекательстве к незаконным забастовкам и хищениях».

В качестве примера приводится дело о закрытии Конфедерации независимых профсоюзов в начале года. В результате закрытия пострадали ряд лидеров независимых профсоюзов, привлеченные к уголовной ответственности на различных основаниях. В их числе Нурбек Кушакбаев, Амин Елеусинов, Лариса Харькова. Комитет Международной организации труда по применению норм Международной конференции труда выразил обеспокоенность по поводу закрытия КНП РК, призвав правительство Казахстана «принять меры к тому, чтобы КНПРК и аффилированные с ней организации «могли в полной мере осуществлять свои профсоюзные права».

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Кроме тревожной ситуации вокруг независимых профсоюзов, Международная Амнистия в разделе по Казахстану также отмечает положение Макса Бокаева и Талгата Аяна – гражданских активистов, признанных организацией узниками совести, то есть пострадавших за мирное выражение своего мнения. Макс Бокаев продолжает оставаться, вопреки законодательству, в удалении от места своего проживания, а значит в отрыве от близких.

Международная Амнистия в очередной раз подчеркнула необходимость проведения эффективного расследования событий декабря 2011 года в Жанаозене.

Критике Международной Амнистии также подверглась ситуация вокруг регулирования государством деятельности общественных объединений. Отмечались, в частности, дела общественных фондов «Международная правовая инициатива» и «Либерти», которые были подвергнуты разорительным штрафам за, как говорилось, неуплату налогов.

В части положения со свободой слова в Казахстане в 2017 году Международная Амнистия указывает на случаи «политически мотивированного судебного преследованияи нападки на независимых журналистов, критиковавших власти». В качестве примера приводится уголовное преследование редактора независимой газеты «Саяси Калам. Трибуна» Жанболата Мамая, а также нападение неизвестных с ножом на председателя фонда «Журналисты в беде» Рамазана Есиргепова.

Международной Амнистией отмечаются также ограничения права на свободу мирных собраний. По-прежнему в Казахстане проведение мирного собрания требует - фактически - разрешения властей, а организация несанкционированного собрания преследуется в административно-правовом или уголовном порядке. Летом прошлого года Комитет ООН по правам человек счел нарушением Казахстаном права сотрудика Бюро по правам человека Андрея Свиридова на свободу собраний в 2009 году. Также в качестве примеров нарушения права на свободу мирных собраний приводятся случаи административных арестов Асхата Берсалимова и Халелхана Ыбраимулы летом 2017 года.

Международная Амнистия в своем докладе также отмечает необходимость выполнения Казахстаном своих обязетельств по имплементации рекомендаций договорных органов ООН по индивидуальным обращениям. Только из последних установленных нарушений прав человека неисполненными остаются решения по делам Анны Белоусовой, Мухтара Джакишева, Жасулана Сулейменова, Алексея Ушенина, Дмитрия Ракишева.

В сентябре Казахстан посетила Специальный докладчик ООН по вопросу о правах инвалидов Каталина Девандес Агилар. В своем предварительном отчете о поездке, Специальный докладчик настаивает в частности,«на приведении законодательства страны, регулирующего вопросы дееспособности лиц с психическими расстройствами в соответствие с международными нормами в областиправ человека». И в настоящее время Международная Амнистия подробно изучает вопрос лишения дееспособности в Казахстане с точки зрения прав человека подвергаемых лишению дееспособности лиц.

Преследования правозащитников и активистов в странах бывшего СССР

Общественный подъём в 2017 году не обошёл стороной и страны бывшего Советского Союза. В Беларуси и России в марте прошли самые массовые за последние годы акции протеста. Если протесты против «налога на безработных» в Беларуси властям быстро удалось подавить посредством массовых репрессий, то в России выступления несогласных и гонения на них продолжались на протяжении всего года. В других странах региона гражданским активистам также пришлось вести тяжёлую оборонительную борьбу за основополагающие права человека.

В Таджикистане продолжились гонения на критиков властей, адвокаты-правозащитники подвергались произвольным арестам и политически мотивированным уголовным преследованиям. В Казахстане, где практически все независимые СМИ уже закрыты, власти стали применять всё более изощрённые способы подавления инакомыслия в интернете и социальных сетях. Азербайджанские власти неустанно оказывали давление на прессу и активистов, были предприняты новые шаги по уничтожению института независимой адвокатуры.

В России 2017 год прошёл под знаком грядущих президентских выборов – исключительно усложнив жизнь некоммерческих организаций в прежние годы, власти страны перешли в широкомасштабное наступление на политических активистов. Сотни человек попали под административный арест и вынуждены были заплатить огромные штрафы, тысячи подверглись произвольным задержаниям на митингах протеста в марте, июне и октябре.

«Мирные демонстранты стали основной мишенью в массовом крестовом походе властей против свободы слова и мирных собраний. Не проходило и дня, чтобы не поступали новости о новых задержаниях, обысках и случаях запугивания сторонников Навального и Ходорковского. В Чечне, где свобода самовыражения давно стала мифом, целью невероятных по жестокости репрессий стали правозащитники, а незадолго до них – все, кого власти считают гомосексуалами», – заявил Денис Кривошеев.

Одновременно в оккупированном Крыму усилились репрессии со стороны российских властей в отношении крымско-татарских активистов. Их лидеры, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, сначала были приговорены к длительным срокам заключения, а затем насильственно выдворены за пределы Крыма.

Мы наблюдали дальнейший регресс в вопросах соблюдения прав человека в Украине. Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами всё возрастающего давления со стороны властей и ульраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций. Очередной журналист, Василий Муравицкий, стал узником совести, оказавшись за решёткой за свои критические статьи и непатриотическую – с точки зрения властей – гражданскую позицию. Возобновилось уголовное преследование в отношении другого бывшего узника совести, уже оправданного в 2016 году Руслана Коцабы. При этом самые громкие преступления прошлых лет – расстрел и массовые избиения активистов Евромайдана, убийства журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины – в 2017 году остались нераскрытыми. Ни один сотрудник СБУ не понёс ответственность за создание и использование тайных тюрем.

«Этот год в Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека. Новые власти Украины демонстрируют короткую память и всё активнее перенимают репрессивные методы своих соседей, забыв про лозунги и обещания Евромайдана», – заявил Денис Кривошеев.

Наступления на права женщин, ЛГБТ и религиозных меньшинств

В бывшем СССР под предлогом защиты «традиционных ценностей» в 2017 году расцвела дискриминация и репрессии. В Таджикистане была развязана кампания против ЛГБТ, обвинённых в «безнравственном поведении», и одновременно началось наступление на права верующих – женщинам-мусульманкам было запрещено ношение хиджабов в общественных местах. В России и Казахстане ширятся преследования религиозных меньшинств, в основном с использованием «антиэкстремистского» законодательства.

По всему региону бывшего СССР в 2017 году наблюдался откат с точки зрения прав меньшинств и женщин. В России, не встретив практически никакой критики в обществе, был молниеносно принят и вступил в силу закон о декриминализации некоторых форм семейного насилия. В Кыргызстане так и не была ратифицирована Конвенция ООН о правах лиц с инвалидностью, хотя ранее правительство посылало сигналы о готовности это сделать. Лишь Молдова присоединилась к механизмам Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин, но первые лица страны не отказались от гомофобных и иных дискриминационных взглядов.

Среди немногочисленных примеров того, как правительство пошло навстречу многолетним требованиям правозащитников, – освобождение сразу нескольких активистов и правозащитников в Узбекистане, которые провели долгие годы в заключении по итогам политически мотивированных судов. Также в стране было положено начало реформированию системы уголовного правосудия, включая подписание президентом указа о прямом запрете применения пыток при проведении следственных действий.

«Наш последний доклад – это не только привычный каталог репрессивных мер и поломанных судеб, но и история отважных людей, противостоящих системе, не желающим считаться с нарушениями прав человека. Мы стали свидетелями и побед, и поражений, но мы стали сплочённее», – заявил Денис Кривошеев.