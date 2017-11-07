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МНЭ презентовало депутатам законопроект о передаче госфункций в частный сектор

07.11.2017 14:14   1081   0

МНЭ РК презентовало депутатам мажилиса законопроект с поправками, предусматривающими передачу государственных функций в конкурентную среду.

Как сообщил сегодня в ходе заседания Парламента РК вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов, законопроектом вносятся поправки в семь законодательных актов, в том числе три кодекса, четыре закона.

При этом, функции, связанные со сферами национальной и информационной безопасности, обороны и охраны общественного порядка не рассматриваются законопроектом. Рассматриваются два вида передачи функций: частичная или полная.

Так, по его словам, предложенный алгоритм состоит из семи этапов.

«На первом-втором этапах производится отбор и одобрение предварительного перечня функций госорганов, предлагаемых в конкурентную среду. На третьем этапе проводится обсуждение. Это будет реализовано путем размещения информации на открытых источниках, в первую очередь, на сайтах Министерства национальной экономики и Национальной палаты предпринимателей. Мы ожидаем отклики участников в целях определения потенциальных поставщиков на основе анализа поступающих обращений», - цитирует МИА "Казинформ" Айбатыра Жумагулова.

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На следующем этапе, по словам министра, госорганы проводят анализ готовности рынка. На пятом этапе, по итогам анализа комиссии, формируется окончательная рекомендация по передаче функций. На шестом - разрабатывается соответствующий законопроект. Функции передаются в конкурентную среду только после принятия законопроекта.

«На седьмом этапе предусматривается процедура мониторинга над реализацией переданных функций госорганов в конкурентную среду. При неудовлетворительном результате мониторинга вопрос о возврате функций вносится на рассмотрение комиссии и при необходимости функции законодательно возвращаются обратно. Представленный алгоритм позволит качественно и системно обеспечивать передачу функций госорганов в конкурентную среду. Все названные этапы прозрачны и открыты для общественности», - пояснил вице-министр.  

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