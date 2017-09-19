МОН РК планирует создать образовательный ресурс об ЭКСПО-2017

Глава МОН РК Ерлан Сагадиев рассказал о результатах деятельности рабочей группы по изучению и анализу выставочных объектов «Астана ЭКСПО-2017» на предмет их использования в научной и образовательной сферах страны.

Министр образования РК отметил, что рабочая группа изучила выставочные экспозиции всех стран, являющихся лидерами научной деятельности и внедрению проектов в области возобновляемой энергетики.

Так, по словам главы ведомства, идеи и проект, представляющие интерес Казахстану, можно разделить на три группы.

«Первое - научные идеи и коммерчески доступные инновации, второе - технологии внедрения, образовательные методики и технологии. Выставку посетили представители 55 университетов и НИИ министерства», - цитирует МИА «Казинформ» Ерлана Сагадиева.

Министр отметил, что было проведено более 100 встреч и переговоров с представителями стран-участниц, подписаны девять меморандумов о сотрудничестве, университеты достигли более 20 договоренностей о двустороннем сотрудничестве.

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«К примеру, Казахский национальный университет имени аль-Фараби с корейскими партнерами о проведении совместных научных исследований по разработке новых технологий по возобновляемым источникам энергии. С университетом Латвии об исследованиях новых перспективных материалов, с партнерами из Венгрии, Чехии и Польши - по трансферту технологий в области генерации электрической энергии, а также с представителями Франции, США - о сотрудничестве в сфере разработок по применению установок на основе термоэлектрических материалов. Есть договоренность о сотрудничестве с представителями КНР по разработке модели для энергорешения с использованием 3D-технологии и так далее», - рассказал Ерлан Сагадиев.

Как сообщается, МОН РК намерено создать единый цифровой образовательный ресурс по научным материалам, которые были представлены в павильонах ЭКСПО.

Так, по словам министра, контент будет размещен на доступных образовательных платформах в каждой школе.

«В него будут включены образовательные ресурсы, как сельских, так и городских школ. Также мы планируем запустить национальный проект среди школ Казахстана, называется «Экологический след» (ecological footprint). В рамках данного проекта предусматривается проведение олимпиады среди школ по определению влияния на экологию каждой конкретной школы. Этот проект не новый, он успешно реализуется в разных странах и направлен на воспитание экологической культуры детей», - рассказал глава МОН.

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Кроме того, руководство ЭКСПО на базе одного из павильонов планирует создать образовательный центр для школьников.