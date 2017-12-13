Мухтар Тиникеев о бастующих: на шахтах нет никаких войск и спецназа

Заместитель председателя федерации профсоюзов Казахстана Мухтар Тиникеев принял участие в переговорах шахтеров, бастующих в Карагандинской области, с их работодателем - компанией «АрселорМиттал Темиртау». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сейчас я нахожусь в Шахтинске, на шахте Тентекская, где совместно с представителями всех бастующих шахтеров провели день в переговорах. Также встретился с женами и семьями шахтеров, где выразил свою солидарность с выдвинутыми требованиями», — рассказал Мухтар Тиникеев.

Зампред федерации профсоюзов РК отметил, что процесс переговоров продолжается и говорить о каких-то результатах пока рано.

«Хотелось бы заверить, что нет никаких войск и спецназа, что никто из представителей 8 шахт, уполномоченных вести переговоры, не арестован», - рассказал он.

Ранее председатель филиала отраслевого профсоюза работников топливно-энергетического комплекса по Карагандинской области Дмитрий Сенявский прокомментировал ситуацию с бастующими шахтерами.

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Напомним, 11 декабря шахтеры ночной смены четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» отказались подниматься из шахты, устроив забастовку.