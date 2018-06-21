Мун Чжэ Ин: Для Северной и Южной Кореи, а также для США война осталась позади

КНДР предпринимает реальные шаги к денуклеаризации, а Пхеньян и Вашингтон больше не находятся в состоянии войны, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая сегодня в Госдуме.

«На встрече глав Северной Кореи и США было объявлено о полной денуклеаризации Корейского полуострова и окончании враждебных отношений. Северная Корея реализует реальные меры для полной денуклеаризации, закрывает полигоны для ядерных испытаний и запуска ракет», - сказал Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что республика (Корея) и США «реагируют мерами снижения военного давления в отношении Севера, объявляя мораторий на совместные учения».

«Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству», - заявил президент Южной Кореи.

Фото: Vladtime.ru