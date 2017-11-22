МВД: Акимам дадут новые полномочия

В МВД РК прокомментировали вопрос объединения департамента внутренних дел и местной полицейской службы.

Как отметили в пресс-службе МВД РК, в целях улучшения работы был разработан законопроект, предусматривающий изменения в законодательство по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел.

«Одним из главных предлагаемых изменений является объединение департамента внутренних дел и местной полицейской службы с переименованием вновь созданного подразделения в департаменты полиции. Изменение названия связано с включением в региональные департаменты внутренних дел всех полицейских служб», - отмечает пресс-служба МВД в ответе на запрос МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, законопроектом предлагается наделить акимов областей, городов республиканского значения, столицы правом назначения на должности начальников департаментов полиции по представлению министра внутренних дел из числа сотрудников полиции, состоящих в президентском резерве, руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

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«Освобождение от должности руководителей департаментов полиции будет проводиться согласно нормам законодательства РК «О правоохранительной службе». Назначение и освобождение других руководителей департаментов и сотрудников полиции будет проводиться в рамках законодательства «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», - пояснили в МВД.

Планируется наделить акимов полномочиями ставить задачи перед департаментами полиции по обеспечению правопорядка в определенных районах.

«Согласно нормам законопроекта акимы не менее один раз в год будут заслушивать отчеты начальников департаментов полиции о проделанной работе. Кроме акимов начальники департаментов полиции будут обязаны отчитываться не менее одного раза в год перед населением. Участковые же полицейские будут отчитываться перед населением закрепленных за ними районов каждую четверть», - отмечается в сообщении.

В МВД также отметили, что все изменения в законодательство направлены на совершенствование работы органов внутренних дел, повышение доверия народа к правоохранительным органам, а также обеспечение прозрачности работы в этом направлении.

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Отметим, Мажилис Парламента принял в работу законопроект, предусматривающий изменения в законодательство по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел.