«Мы осуществим масштабное обучение учителей IT-знаниям» - глава МИК

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил суть формирования в рамках программы «Цифровой Казахстан» так называемого «креативного общества».

Выступая на международной парламентской конференции, посвященной Дню Первого Президента РК, министр отметил, что в настоящее время МИК непосредственно реализует программу «Цифровой Казахстан».

«Проект программы на сегодняшний день практически готов и проходит процедуру согласования. Документ нацелен на обновление всех сфер жизни казахстанцев и отраслей экономики за счет цифровых технологических решений, а также создания благоприятной инновационной среды. Одним из ключевых направлений госпрограммы станет формирование «креативного общества», - цитирует МИА «Казинформ» министра.

Так, по его словам, «креативное общество» включает в себя целый пласт работы образовательной системы РК.

Он сообщил, что будут актуализированы под современные требования типовые учебные планы в школах и вузах страны. Появятся новые кафедры ИКТ в сильнейших университетах страны. Будут внедрены уроки основ программирования.

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«Мы осуществим масштабное повышение квалификации учителей школ в части использования новейших технологий. Заработают центры компетенций для переподготовки кадров традиционных отраслей и многое другое. Таким образом, благодаря развитию человеческого капитала будут решены конкретные задачи по модернизации общественного сознания», - заявил министр.