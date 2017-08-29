Н. Назарбаев: Мы обеспокоены ужесточением противостояния между США и РФ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об обеспокоености в связи с нарастанием напряженности между США и Россией и призвал их объединиться.

"Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государства в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние", — сказал Назарбаев на церемонии открытия здания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Также президент отметил, что в ситуации вокруг КНДР Казахстан решительно поддерживает резолюцию Совбеза ООН 2371.

"Полагаем, что серьезная платформа для сотрудничества трех ядерных государств — США, России, Китая может начаться именно в этом вопросе", — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что сегодня время требует вещей: глобальной координации, политической воли, решительного взаимодействия.

"Надо обязательно вернуть в международную жизнь политическое доверие и системный диалог. Со своей стороны Казахстан вносит вклад в разрешение сложных мировых проблем по мере своих сил и возможностей", — заключил Нурсултан Назарбаев.

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