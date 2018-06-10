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На саммите ШОС Назарбаев предложил создать совместные механизмы финансирования проектов

10.06.2018 11:00   845   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил ряд предложений в рамках саммита ШОС в Китае, передает МИА «Казинформ».

«Уверен, что итоги нынешнего заседания послужат дальнейшему развитию организации уже в восьмистороннем формате со вступлением Индии и Пакистана в ходе астанинского саммита ШОС. Уважаемые коллеги, хотел бы остановиться на следующих аспектах нашего сотрудничества: во-первых, стратегическим приоритетом ШОС должно оставаться укрепление политического диалога и доверия, обеспечение безопасности и развитие на пространстве нашей организации. В этой связи мы выступаем за последовательную реализацию принятого нами договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС», - сказал Глава государства на саммите.

По его словам, это основополагающий краеугольный документ партнерства, без которого невозможно достичь других поставленных целей.

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На саммите ШОС подписана Циндаоская декларация

Кроме того Нурсултан Назарбаев озвучил необходимость задействовать и в полную силу потенциал делового совета межбанковского объединения ШОС.

«В-третьих, в мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи, нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран. Центробанки наших стран после саммита сегодняшнего в Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующих дорожных карт», - заключил Глава государства. 

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