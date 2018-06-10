На саммите ШОС подписана Циндаоская декларация

Главы восьми государств-членов ШОС подписали Циндаоскую декларацию, передает МИА «Казинформ»

В целом, лидеры стран подписали 17 документов, среди которых упомянутая выше Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, решение об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решение об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы, об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению; решение о разработке проекта Программы сотрудничества по продовольственной безопасности и другие.

Кроме того, принято Совместное обращение глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества к молодежи, заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС и Совместное заявление глав государств-членов организации по упрощению процедур торговли.

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