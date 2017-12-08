На западном берегу Иордана начались протесты палестинцев против решения США по Иерусалиму

Массовые выступления палестинцев в знак протеста против принятого США решения о признании Иерусалима столицей Израиля начались в пятницу на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в восточной части сектора Газа.

Как передает телеканал Sky News Arabia, сотни арабов вышли на улицы городов и поселков, в которых ночью власти Израиля значительно усилили меры безопасности, ожидая демонстраций местных жителей после пятничной полуденной молитвы.

По поступающей информации, протестные акции палестинцев уже перерастают в столкновения с израильской полицией. Наиболее серьезные стычки отмечены в Эль-Халиле, в северной части Рамаллы и в Калькилье. В самом Иерусалиме многотысячная толпа собралась у Дамасских ворот, ведущих через старую часть города к Храмовой горе и расположенной на ней третьей по значимости святыни ислама - мечети Аль-Акса.

Несмотря на предполагаемые израильскими властями массовые протесты, проход в Старый город и к мечети Аль- Акса остается открытым для мусульман.

Минувшим днем, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, более сотни палестинцев были ранены в ходе столкновений с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан.

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Стычки между арабской молодежью и израильской полицией проходили во многих населенных пунктах оккупированных палестинских территорий. Для разгона протестующих израильтяне применяли водометы и гранаты со слезоточивым газом, стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. Наиболее жесткие столкновения произошли в районах Вифлеема, Рамаллы, Хеврона, Тулькарма и Калькильи.

В среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.