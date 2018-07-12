НАТО: Грузия обязательно станет членом альянса

Страны НАТО вновь подтвердили решение саммита в Бухаресте 2008 года о том, что Грузия обязательно станет членом альянса, говорится в декларации комиссии НАТО-Грузия, сообщает «Интерфакс».

Текст декларации, принятой в рамках проходящего в Брюсселе саммита Североатлантического альянса, в четверг цитируют грузинские СМИ.

«Грузия подтверждает свои стремления получить членство в НАТО. Это является одним из главнейших приоритетов внешней политики и политики безопасности Грузии», - говорится в декларации.

В документе отмечается, что составной частью процесса вступления Грузии в альянс будет План действий по членству в НАТО (MAP - Membership Action Plan).

Также в нем отмечается, что члены НАТО приветствуют прогресс Грузии, которого она достигла с 2008 года.

«Отношения Грузии с альянсом содержат все практические инструменты, чтобы была осуществлена подготовка к вступлению, в частности, это - комиссия НАТО-Грузия, годовая национальная программа и существенный пакет мер НАТО-Грузии (SNGP)», - сказано в тексте декларации.

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