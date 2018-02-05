Назарбаев дал ряд конкретных поручений главе Счетного комитета

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурмухамбетом Абдибековым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Нурмухамбет Абдибеков доложил президенту об основных результатах работы Счетного комитета за 2017 год, а также о задачах на предстоящий период.

Таким образом, по итогам прошлого года ведомством провело 25 аудиторских мероприятий на 354 объектах. В результате мероприятий из 307,3 млрд тенге, подлежащих восстановлению, возмещено 198,5 млрд тенге.

Глава государства поручил Счетному комитету обеспечить надлежащую реализацию норм Закона «О государственном аудите и финансовом контроле».

Он также указал на важность проведения со стороны Счетного комитета более тщательной оценки эффективности использования бюджетных средств и отметил необходимость выработки системных мер по недопущению нарушений.

Президент подчеркнул роль Счетного комитета в обеспечении координации работы ревизионных комиссий в регионах и формировании методических и практических рекомендаций по улучшению их деятельности.

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По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений в направлении совершенствования деятельности органов государственного аудита и финансового контроля в соответствии с ранее принятыми нормативными правовыми актами и государственными программами.