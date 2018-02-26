Назарбаев: «Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке»

Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке, сказал президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с главой МИК РК Дауреном Абаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи главе государства была представлена информация о ходе реализации задач, поставленных в рамках Послания «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость продолжения работы по внедрению инноваций и новых технологий, а также использования в данном процессе креативного потенциала участников проекта «100 новых лиц Казахстана».

Он также остановился на вопросе перехода казахского языка на латинскую графику и подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка.

«Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода», - подчеркнул президент.

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Кроме того, глава государства отметил важность поэтапного перехода на латинскую графику и поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание и на вопросах обеспечения кибербезопасности и повышения конкурентоспособности отечественных средств массовой информации.

Он указал на необходимость улучшения качества сериальной продукции отечественных телеканалов, а также подчеркнул важную роль масс-медиа в деле патриотического воспитания молодежи.

Даурен Абаев, в свою очередь, доложил президенту о планах реализации программы «Цифровой Казахстан» и представил информацию о мерах по разъяснению ее приоритетных направлений.

«Мы продолжаем работу по осуществлению государственной программы «Цифровой Казахстан». В целом, в рамках программы предусмотрено 120 совместных мероприятий, 20 из которых будут выполнены в этом году», - сказал глава МИК РК.

Кроме того, он проинформировал главу государства о планах работы международного технопарка Astana Hub, создаваемого на базе инфраструктуры выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».

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В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.